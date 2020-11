Mangin EDOUARD

Je suis Directeur Financier dans des sociétés internationales de services en forte croissance.

C'est dans ce type de contexte que j'apporte ma vision globale, mon énergie et ma capacité de conception et de mise en oeuvre de projets de transformation.



J'ai évolué au sein de sociétés de tailles et d'activités très différentes, allant de la start-up dans les infrastructures Cloud à des filiales de groupes cotés comme Page Group dans le recrutement.

Cela ma permis de contribuer à des projets entrepreneuriaux aux cultures variées et aux niveaux de maturité très différents.



J'ai mené avec les équipes dirigeantes le lancement de nouvelles filiales en France et à l'étranger et géré 4 opérations de croissance externe chez Abylsen sur une période de 12 mois, en France et en Belgique.



En tant que CFO, j'ai optimisé le financement des sociétés, que ce soit une levée de fonds pour une start up, le financement des acquisitions ou l'optimisation de la trésorerie de sociétés sous LBO.



En tant que Manager, j'ai conçu et mené la création et la réorganisation d'équipe financières.

J'ai ainsi pu apporter ma connaissance des différents métiers pour optimiser l'organisation et les outils.

J'ai par ailleurs eu la responsabilité d'autres fonctions que la finance avec la direction des équipes IT chez Abylsen, ou le management des équipes paie chez Page.



Je souhaite à présent apporter ma capacité à proposer et mener des stratégies innovantes, et mes compétences techniques au service d'un projet entrepreneurial de développement international d'un groupe de services aux valeurs et à l'exigence fortes.

Plus qu'une aventure individuelle, je veux partager avec une équipe dirigeante dynamique et ambitieuse une aventure collective et humaine.