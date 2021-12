Manitra TSILAVINA

Ayant suivi des études dans le domaine de l'informatique à l'Université d'Antananarivo qui m'a permis d'obtenir le Diplôme de Maîtrise en Informatique et Statistique Appliquées. Je suis devenu un développeur d'application utilisant les langages PHP, JAVA, C#, ASP.NET. J'utilise les Systèmes de Gestion des Bases de Données : Mysql, SqlServer, Oracle, PostgreSql.



Mes compétences :

Symfony2

Javascript

C#

ASP .NET 3.5

J2EE

PHP

Zend Framework

Freelance

Jquery

Web

Zend

Développeur

Wordpress

Bootstrap

Responsive Design

Laravel

CodeIgniter

MongoDB

Git

Symfony 3