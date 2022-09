Manoël BURBAN

Titulaire du DCG de l'INTEC, je souhaite intégrer une entreprise à un poste de comptable auxiliaire (clients, fournisseurs, trésorerie) ou un syndic de copropriété en tant que comptable. Un poste d'assistant comptable au sein d'un cabinet m'intéresse également.



Mes expériences en entreprise, cabinet comptable et syndic m'ont permis d’acquérir de solides compétences techniques en comptabilité générale, tiers et trésorerie, ainsi que dans la gestion d'un portefeuille clients. Je suis aujourd’hui capable de tenir la comptabilité courante d'une entreprise et d'en assurer le contrôle.



Respectueux des procédures et des délais, rigoureux et organisé, mon sens de l’analyse, mon goût du travail en équipe ainsi que ma capacité d’adaptation sont mes principaux atouts.



Pour me joindre :

manobur@yahoo.fr

0681069079



Mes compétences :

Word

Trésorerie comptable

Excel

EBP Compta

Ciel Compta

TVA

Rapprochement bancaire

Comptable

Comptable fournisseurs

Recouvrement de créances

Sage trésorerie

Comptabilité clients

Facturation

SAP module ISU

Comptabilité immobilière