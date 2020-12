Manoëlla BONNAMY

Riche d’une expérience de dix neuf années dans l'industrie principalement au sein de la papeterie m-real,

j’ai été amené, au cours de ma carrière, à garantir la satisfaction client tant en interne qu’en externe.



J’ai, par ailleurs, mis en place des contrats avec d’importants clients européens ( organisation de la gestion des flux, sensibilisation du personnel en interne, etc… ) et ce, sur plusieurs usines du groupe.



Veiller à la qualité de service et au respect des engagements liés aux différents contrats faisait, de ce fait, partie intégrante de ma mission.



Parlant couramment anglais et espagnol, je gérais la relation client au niveau international.



Déterminée, rigoureuse, disposant de bonnes capacités de communication, je souhaite vous apporter mes compétences et mon expérience.









Mes compétences :

Satisfaction client

Gestion Finance

Management-Communication

Marketing

Logistique

Administration des ventes

Rigoureuse

Bon relationnel

International

Organisée

Management

Pack Office 2010