Manon BERRETTY

Je suis actuellement étudiante en licence arts appliqués, spécialité environnement et espace à l'IUP couleurs, images, design de Montauban.



J'ai intégré ce cursus après l'obtention du BTS design d'espace. Cette formation, précédée d'une mise à niveau en arts appliqués, a révéler chez moi un goût particulier pour l'architecture, le design et l'art.



De nature dynamique et curieuse, j'espère que la formation que je suis actuellement m'aidera a approfondir mes connaissances et a en apprendre plus sur la discipline. N'étant pas encore fixée sur un domaine particulier du design d'espace vers lequel me diriger, je souhaite également expérimenter différents aspects du métiers afin d'affirmer mes choix.



http://manonberretty.wix.com/portfolio



Mes compétences :

Autonomie

Archicad

Modélisation 3D

Dynamisme

Aisance relationelle

Arts et culture

Adobe Photoshop