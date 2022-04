Claire EMILE

Issue de deux années préparatoires aux écoles d'art (à Paris, puis à Nantes), puis d'un BTS en Design de Communication en Espaces et Volumes à l'École de Design de Nantes Atlantique. Je viens d'obtenir mon Master en Art Appliqués, Couleurs, Images, Design. Je le dois notamment grâce à mon mémoire de fin d'études : " L'importance de l'inconscient dans le travail de Designer. Comment élaborer une méthode de travail créatif imitant le fonctionnement de l'inconscient? " Il m'a permis d'en apprendre plus sur mes propres capacités de création, en liant organisation, pragmatisme, spontanéité et imagination, tout en apprenant à utiliser mon inconscient dès que possible pour qu'il serve à mon travail et à toutes mes créations.



Je suis spontanée dans mes partis pris, et les personnes avec qui j'ai pu travailler me qualifient comme "décalée".



Également je maîtrise diverses techniques de réalisation : sur ordinateur, je maîtrise Photoshop, Illustrator et InDesign.



Enfin, en consultant mon site, vous pourrez découvrir d'autres façons de rendre des images sans utiliser la 3D que j'ai développé ; je fais du montage photo-croquis. Ces montages je les effectue à partir de mes croquis, ou d'une maquette de principe très sommaire, que j'assemble et/ou transforme sur le logiciel photoshop pour y apporter du réalisme et/ou du dynamisme.



Enfin, je maîtrise le dessin, l'acrylique et certaines machines d'usinage.



Mes projets professionnels s'orientent vers l'événementiel, un domaine pluriel, varié, plein d'effervescence et de mouvement. C'est ainsi que je veux voir mon avenir. Néanmoins, je reste attachée au plaisir de créer et fabriquer, bouger et regarder, en dehors de mon travail.



Mes compétences :

Création

Infographie

Scénographie