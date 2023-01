Manon BLANC

Récemment diplômée d'un bac professionnel en conduite de production horticole, je suis à la recherche dune organisation qui me permettrait de continuer mes études en alternance et ainsi de préparer un brevet technicien supérieur en gestion et protection de la nature.

Initialement issue des domaines des ressources humaines, de la communication, de la gestion et du social, jai eu de nombreuses expériences professionnelles.

Je me suis reconvertie lannée dernière en horticulture dans le but dutiliser la nature et lécologie comme outil pédagogique.

La spécialité et le thème principal de mes études ont été le maraîchage biologique, lécologie et le développement durable.

Lors de mon apprentissage dans une exploitation de maraîchage sur sol vivant, jai eu l'occasion de travailler sur des supports pédagogiques et de communication dans le but de sensibiliser différents publics à lagriculture biologique, à lécologie et à lenvironnement.

Jai également été en lien avec différentes organisations de protection de lenvironnement avec lesquelles lexploitation avait des projets en commun (création dun étang, agroforesterie et plantation

de haies bocagères).

Cette partie du métier ma enchantée et je souhaiterais avoir lopportunité de la mettre plus en pratique. Idéalement, autant en participant à la sensibilisation de différents publics à notre précieux environnement, qu'en réalisant des travaux permettant aux citoyens de profiter de la nature et de son écosystème tout en valorisant et en protégeant les espaces naturels.