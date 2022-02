Manon BORDAT

Je suis en recherche d'emploi à environ 30 à 45 km de Chauny 02300

Je suis déterminée à travailler et disponible de suite.

Je suis mobile et j'apprend très vite.

je souhaite qu'on me laisse une chance de montrer mes qualités et capacités.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Conseil commercial

Gestion des conflits

Secrétariat

Nettoyage des bâtiments

Marketing produit

Accompagnement social

Recommandation stratégique

Gestion des commandes

Gestion des stocks

Analyse des besoins

Aide au recrutement

Correction orthographique

Rédaction de contenus

Bilan de compétences

Gestion du courrier

Gestion administrative

Décoration intérieure

Gestion de temps

Gestion budgétaire

Maintenance

Accueil téléphonique

Accueil des clients