Myriam CAMBIER (KASSIR)

Je suis coordinatrice QSE avec une solide expérience en management transversal.

Je peux dire aujourd'hui que je suis sûre de mes capacités et de pouvoir être un atout pour l'entreprise dans le mise en place ou dans l'accompagnement d'une démarche Qualité Sécurité Environnement.

Je sais m'adapte à l'entreprise qu'elle soit de petite taille avec moins de 100 salariés que plus grande, faisant partie d'un groupe ou multi-sites, au secteur d'activité et à la culture de l'entreprise.



Mes compétences :

Audit HSE

Gestion de projet

Document Unique

Audit Qualité ISO 9001

Création de formation/ sensibilisation QSE

Analyse d'accident

Gestion des déchets

Gestion de la qualité

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de