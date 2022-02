Magali BALESDENS

Après une formation de base très technique, complétée par dix années d'expérience, j'ai souhaité élargir mon champ de compétences en reprenant des études de logistique.

Le poste auquel je viens d'accéder me permet de concilier les aspects techniques et l'activité logistique, et comprend également une dimension humaine. Il complète ma vision globale de la chaîne logistique, depuis le suivi de plantations des matières premières jusqu'aux livraisons chez les clients (grande distribution, industrie et restauration hors foyer).



Mes compétences :

Cartographie / Logiciel Géoconcept

Gestion des transports

Gestion des appros

Mise en oeuvre demandes et spécifications client

Maintenance et optimisation du process

Spécification / mise en place moyens industriels

Process

Visual Basic

Microsoft Access

Maintenance

Logistique

TPM

Documentation technique

Optimisation

Planification