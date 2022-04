Claire FROMENT

Mon accroche au monde agricole je la dois à différents responsables d'encadrement et aux agriculteurs eux-même. Ils ont chacun su me transmettre leur passion pour leur métier.



Mon coup de cœur s'est porté sur les cultures arboricoles. Angers a donc été un pôle riche d'expériences où chaque mission m'a conduit à en apprendre d'avantage sur les activités de chaque producteur-conditionneur.

Le secteur de l'audit m'a permis d'élargir mes connaissance dans différents corps de métier, d'être en contact continu avec les opérateurs et de pouvoir ainsi suivre différentes filières de leur production à la transformation et vente du produit.



Avec ce bagage professionnel, mon projet professionnel est axé à rester proche des producteurs afin de travailler avec eux pour leur apporter un accompagnement terrain en étant un de leurs référants techniques.



Mes compétences :

Sens du contact et de l'écoute

Rigeur / rigoureuse

Agriculture

Conseil

Démarche qualité