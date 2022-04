Claire FROMENT

1er réseau d’entraide et de partage dans les quartiers sud de Rennes



La Conciergerie de Quartier «Au p’tit Blosneur » a pour vocation de faciliter et d’encourager les relations entre personnes d’un quartier ayant des besoins du quotidien et de proximité, avec d’autres personnes du même quartier ayant les compétences et les moyens pour répondre à ces besoins. L’association, complémentaire aux structures socioculturelles et commerciales du quartier, incarne une certaine façon de penser le vivre ensemble autour de pratiques sociales éco-responsable et du développent durable.