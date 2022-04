Benoît WILLEMOT

Ayant obtenu une formation à profil opérationnel aux techniques de la logistique, je m’adapte tout à fait à des fonctions à responsabilité dans les diverses métiers de la logistique. Mon goût pour la communication et le contact ainsi que ma soif de réussite sont à l’heure actuelle mes principaux atouts. Mon profil s’adapte à tous les métiers opérationnels et fonctionnels. Je dispose effectivement d’une formation informatique et managériale solide.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Internet

RTCIS

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Opale NG

Logistique

Informatique

Management

Communication

Rigueur