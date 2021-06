Richard RAGOT

Je suis actuellement en poste, mais en recherche active dans le zone géographique d'Orléans.



Mes spécialités :

- Microsoft Excel : formules simples, complexes, matricielles et macro-commandes;

- Transport de marchandises dangereuses : terre, air et mer, formation des personnels, audits et accompagnement des sites logistiques sur le respect des réglementations;

- Méthodes/Process : démarrage de sites logistiques, réingénierie, amélioration continue;

- Gestion des stocks.



Mes compétences :

Informatique

Etudes de prix

Management

Achats

Méthodes et opérations

Access

Excel

Visual Basic

Conditionnement

E-commerce

Logistique

Entreposage

JavaScript

MySQL

PHP

HTML

Formation

INFOLOG