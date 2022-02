Manon CHEVALIER

Mes dernières expériences en tant que chef de projet Packaging/Marketing m'ont permis de me perfectionner dans la Gestion de projet et la Chaîne graphique des packagings. J'ai de multiples compétences qui me permettent d'être autonome et polyvalente pour appréhender différents types de projets.



Mes compétences :

Bureautique : Open office, Word, Excel, Access

Emballages : Papier, Carton, Plastique, ...

Outils de CAO: Photoshop, Illustrator, ArtiosCAD

Conception : Matériaux d’emballage, marketing.

Méthodes de réflexions (Résolution de problèmes)

Création de site web

Cahier des charges

Benchmarking

Prospection de clients

Briefing

Création artistique

Étude de marché

Vente directe

Brainstorming

Gestion de la relation client

Chaîne graphique

Gestion du stress

Gestion de projet