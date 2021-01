Manon DUVIOLS

Ingénieure en Génie Biologique diplômée de Polytech Clermont-Ferrand, j'ai eu l'occasion de développer des connaissances théoriques et pratiques dans des domaines variés de la Biologie et de la Santé.



Durant mes études dingénieur, jai effectué deux stages en Biotechnologies mayant permis de renforcer mes compétences de laboratoire telles que la biologie moléculaire, la génétique et la culture cellulaire. Jai ensuite occupé pendant deux ans, un poste dAttachée de Recherche Clinique (ARC) Moniteur au sein de la Direction de la Recherche Clinique et de lInnovation (DRCI) des Hospices Civils de Lyon (HCL). Je me suis déplacée dans toute la France pour assurer le suivi, la surveillance et le contrôle qualité (monitoring) des centres investigateurs et des pharmacies impliqués dans divers essais cliniques (médicaments, hors produits de santé, dispositifs médicaux).



Je dispose dun profil dingénieur varié : je suis compétente pour le travail de paillasse en laboratoire, la rédaction de protocoles scientifiques et de rapports, lapplication de la réglementation et jai travaillé dans le cadre dun système qualité certifié. Je suis mobile, consciencieuse, à laise en communication et désireuse dapprendre, dêtre formée pour développer dautres compétences dans les domaines innovants des Biotechnologies, de l'Industrie Pharmaceutique et de l'Industrie Cosmétique.