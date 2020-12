Jeunes diplômés, experts et confirmés avec lenvie dun nouveau challenge professionnel sur Le Mans, Orléans, ou ailleurs.



Tout au long de lannée, des talents autour des technologies suivantes deviennent nos collaborateurs :



AMOA / MOA : Recetteur / Homologateur, Analyste, Consultant / Business Analyst, PMO, Chef de Projets, Product Owner, Coach Agile, Directeur de Projets

MOE : Concepteur / Développeur, Chef de Projets Technique, Scrum Master, Directeur de Projets Technique

- JAVAJEE (Spring, Hibernate, Struts, JSF, JBoss, Tomcat, Apache, Web services...)

- BIG DATA / Data Sciences (Hadoop, Hive, ElasticSearch, MongoDB, Spark, Scala, R, S, Python, Algorithmie...)

- WEB (PHP, HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, Drupal, Symfony, NodeJS, AngularJS, MySQL...)

- .NET (C#, APS.Net, MVC, Webform, Winform, Silverlight, TFS...)

- MOBILE (Android, Android SDK, Android Studio, IOS...)

- MAINFRAME (Cobol, MVS, Pacbase, JCL...)

Digital : Consultant digital, PMO, AMOA, Chef de Projets digital, UX UI Designer



Nous formons également des jeunes diplômés aux technologies Java JEE, HTML5 (AngularJS, Bootstrap), Android et Big Data (ElasticSearch, Hadoop).



Prenez contact avec moi par email pour parler dopportunités :



manon.fillion@infotel.com

http://www.infotel.com



Intégrer Infotel,

Cest réussir le process de recrutement exigeant pour sengager et sinscrire dans le projet dentreprise.

Cest faire partie dune communauté et bénéficier de retours dexpériences et de lexpertise de ses pairs et ses managers.

Cest apprendre et développer, évoluer sur différents types de missions, de clients et secteurs.

Cest aussi être accompagné dans la proximité par un manager déquipe qui vous accompagne, vous écoute et vous coache.