Manon GOULLET

J'accompagne architectes et promoteurs immobiliers dans le but de mettre en valeur leurs projets !



Indépendante depuis février 2018, je confectionne des visualisations 3D architecturales.

Lecture de plan // Récupération ou création de modèle // Application des matériaux // Mise en place de l'éclairage et des caméras // Animation // Rendu // Composition



Perspective extérieure comme intérieure, je mets à disposition mes nombreuses compétences, acquises au fil des années dans plusieurs entreprises, au service de l'exigence de mes clients

dans n'importe quelles phases de conception :



PERMIS DE CONSTRUIRE



CONCOURS



PROMOTION IMMOBILIÈRE



Vous êtes arrivé(e)s jusqu'ici contactez-moi !