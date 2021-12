Manon JOLY

Forte de mes 7 ans d'expérience en Marketing dans les cosmétiques, madapter aux tendances du marché, être polyvalente, mener plusieurs sujets de front avec agilité, cela na plus de secret pour moi. Je suis très à laise pour piloter et coordonner différents interlocuteurs aussi bien en interne quen externe, toujours avec une vision business. Rigoureuse, organisée et dynamique, je suis leader sur mes projets et jaime travailler en équipe pour créer une synergie forte autour dun objectif commun. Enfin, mon sens de lesthétisme, ma force de proposition créative et mon attrait pour le beau sauront faire de moi la candidate idéale pour relever de nouveaux challenges à vos côtés !