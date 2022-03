Manon SUBIRATS

Issue des mondes artistiques et informatiques, le web m'a toujours passionnée. Afin de réunir ces deux domaines, je me suis orientée vers le métier de Webmaster Concepteur Réalisateur. Ainsi je peux penser, créer et développer un projet web du début à la fin.



Mes expériences professionnelles m'ont permises d'être polyvalente, et notamment de maîtriser 2 étapes indispensables : la conception de maquettes (webdesign responsive) puis l'intégration via un CMS (Wordpress) ou développement en HTML / CSS. Je mets également en place tous les éléments nécessaires au suivi Analytics et à l'optimisation SEO.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Creative Suite

Adobe Illustrator

Community management

Adobe Photoshop

Wordpress

CSS

HTML

Développement web

Webmaster

Web

Graphisme web

Intégration

Web design

Intégration web