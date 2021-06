Manuel DE OLIVEIRA

ORGANISATION ET GESTION DE PROJETS SI



• Mise en œuvre des phases avant-projet (CdC, SFG, SFD, devis)

• Supervision des réalisations techniques

• Pilotage des phases de recette et de déploiement

• Animation de réunions fonctionnelles et techniques (ateliers métiers, comités de projet, …)

• Pilotage et coordination d’intervenants internes (métiers, MOA, MOE architecture, MOE études, MOE production) et externes (intégrateurs, éditeurs)

• Organisation et pilotage d’équipes

• Elaboration de feuilles de route de projets complexes (lotissements techniques et fonctionnels, arbitrages)

• Reporting de projet (comités de pilotage, délais, charges, risques, arbitrages …)

• Capacités rédactionnelles (spécifications, compte-rendu, document de synthèse ou de choix, …)

• Capacités relationnelles avec divers intervenants (direction, métiers, technique, sous-traitants)





CONNAISSANCES EN SYSTEMES D’INFORMATION



Architecture

• Définition d’architecture fonctionnelles et techniques (technologies internet, intranet et de travail collaboratif)

• Intégration SI existants, progiciels et développements spécifiques en modes collaboratif ou d’échanges de données



Application de gestion

• Analyse et modélisation de processus métiers

• Déclinaison des processus métiers en spécifications fonctionnelles



eCommerce

• Problématique de mise en place du Front-office avec fonctionnalités de :

- self-care des clients (espaces de gestion de compte)

- assistance à la vente (aide au choix de produits, suggestions d’options, …)

- marketing (bundles, promotions, gestion multicanal, carte de fidélité, constitution de fichiers clients ciblés …)

• Collaboration avec des back-offices (ERP spécialisés, logisticiens internes ou externes)

Travail collaboratif et gestion documentaire

• Workflow et GED

• Production automatique contrôlée par règles métier de documents spécialisés (ex. contrats, fiches descriptives de produits : placements financiers, électroménager)

• Tableaux de bord





CONNAISSANCES TECHNIQUES EN SYSTEMES D’INFORMATION



SYSTEMES D’EXPLOITATION : Windows Server, XP, Unix, Linux.

SERVEURS D’APPLICATIONS : Lotus Notes Domino, WebSphere, Tomcat, Oracle AS.

SERVEURS DE MESSAGERIE : Lotus Notes.

SGBD : MySQL, Oracle, Informix, SQL Server, DB2, Access.

DEVELOPPEMENTS : PHP, Java, J2EE, C, Lotus Notes Domino (certifié CLP Expert), HTML, XHTML, Javascript, VB, PL SQL.

FRAMEWORKS : Struts, JDO.

CMS : Joomla, Jahia

AUTRES : Générix, Magento, Business Object, Salesforce, Cameleon