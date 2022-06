Manuel FELDER

COMPETENCES:

Direction générale, Commerce et vente international, Gestion financière, Développement de marchés et de produits, Gestion de grands comptes, Marketing, Gestion de projets, Coaching, Aptitude à arbitrer et à négocier dans des situations complexes ou ambiguës, Gestion du changement et des opérations, Développement organisationnel.



POINTS FORTS - PERSONNALITE:

Engagement, ouverture d’esprit, curiosité, dynamisme, orienté équipe, fédérateur et rassembleur, flexible, systématique, pragmatique et orienté résultats, capable de “nager dans toutes les eaux”.



ACCOMPLISSEMENTS:

- Gestion de sites de vente et de production au plan international et multiculturel (Chine, USA, Canada, Inde).

- Participation à des projets clients d’usines greenfield off-shore.

- Négociations complexes dans le cadre d’accords commerciaux ou d’ajustements organisationnels.

- Participation à 2 MBOs.

- Développement de nouveaux produits et marchés

- Renouvellement d’image (nom, logo, communication, agents).

- Réduction de lead-time et externalisation de production.

- Présidence de fond de pension.

- Mise en place de politique ISO 9001, de santé et sécurité (MSST).



Mes compétences :

Management Buyout

Extrusion

Budgets

Gestion de projet

Commerce international

Gestion de produit

Vente

Management

Stratégie

Key account management