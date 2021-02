Manuel MARQUES FERNANDES

Il y a 33 ans, jai commencé dans le métier en tant que technicien de maintenance itinérant. Pendant toutes ces années jai évolué jusquà arriver au poste que joccupe actuellement. Jai vécu lévolution en douceur du métier et des outils !

Jai acquis une large connaissance de multiples produits mais aussi du terrain, de ses contraintes et de ses impératifs. Les clients ont évolué au court de ces années et il a fallu sadapter pour répondre à leurs demandes en termes de prestations de service, dorganisation, doutils. Cette évolution permanente nécessite une attention de tous les moments pour être sûr que lon répond aux besoins.



Linternational ma aussi permis de voir des choses intéressantes, parfois meilleures et parfois pires mais toujours très instructives et amenant à une réflexion, une remise en question de tous les instants.



Observation, écoute, expertise, synthèse, innovation, adaptation, évolution, remise en question, ces quelques mots me caractérises assez bien.



Lannée 2020 a été une année difficile en tout point. La pandémie mondiale de la Covid-19 nous a obliger à nous remettre en question. Cela a en outre eu le mérite de nous faire comprendre que les acquis ne létaient jamais et que le changement « forcé » pouvait être positif et constructif.



Il nous a fallu rapidement réinventer nos outils de travail en intégrant que le contact physique humain nest définitivement plus une possibilité ou une opportunité mais une contrainte mais aussi faire évoluer nos méthodes de travail tout en assurant toujours les meilleures performances, la meilleure efficacité, le meilleur service aux clients et surtout la sécurité de tous les acteurs sur le terrain.



Mes compétences :

UPS

STS

Distrution electrique

Électronique

Électrotechnique

Électronique de puissance

Support technique

Développement international

Sécurité

Management

Audit interne

Sécurité au travail

Finance

Ressources humaines