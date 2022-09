Manuel PAPIN

Etudes réalisées :

- Maîtrise d'oeuvre (Conception et réalisation : phases AVP - PRO - DCE - ACT - DET - AOR) sur des aménagements publics (Voirie, réseaux souples, réseaux EU et EP, ouvrages de rétention, ...)

- études de zonage / schémas directeurs d’eaux pluviales / régularisation des réseaux EP

- études de dimensionnement et de gestion des EP (réseaux, bassins, techniques alternatives), modélisation sous CANOE et PCSWMM / études loi sur l’eau

- études géotechnique G0/G11 (lotissements, ZAC, lagunage…) et G12 limitées à la voirie

- études diagnostic pollution

- études environnementales pour la réalisation de zones de stockage de déchets inertes



Gestion de projet :

- maîtrise d'oeuvre en espace public

- assistance à maîtrise d’ouvrage

- réalisation des devis d’études de sols et de zonages/schémas directeurs d’eaux pluviales

- validation d’études de chargés d’études

- encadrement de stagiaires



Formations professionnelles :

- formation aux essais géotechniques en laboratoire - ENPC Paris

- formation spécifique en hydraulique urbaine - Formateur : Olivier Blanpain (CDI technologie)



Mes compétences :

eau

VRD

environnement

loi sur l'eau

hydraulique

infrastructure

maitrise d'oeuvre