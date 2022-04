Sylvain REMAUD

Compétences :

- Maîtrise d'OEuvre et Assistance à Maitrise d'Ouvrage VRD (Conception et réalisation : phases AVP - PRO - DCE - ACT - DET - AOR) sur des aménagements urbains (ZAC, requalification, équipements publics, abords de haltes ferroviaires)

- Dimensionnement hydraulique et gestion des EP (réseaux, bassins, techniques alternatives),

- Etudes réglementaires : dossiers Loi sur l'Eau, Etudes d'impact, Permis d'Aménager...

- Etudes géotechnique G0/G11 (lotissements, ZAC, …) et G12 limitées à la voirie



Gestion de projet :

- Relation :

clients publics (SEM, Communautés de Communes, d'Agglomération, Mairies...) et privés

concessionnaires (GRDF, GRT, ERDF, Orange, SAUR, Véolia, SDIS, RFF, SNCF....)

partenaires (cabinets architectes, paysagistes, bureaux fluide....)

services instructeurs de l'Etat (DDTM, DREAL, Mairies...)

entreprises (COLAS, Eurovia, Eiffage...)

- Gestion d'équipe (encadrement intervenants internes, projeteurs, dessinateurs)

- Revues de projets, gestion de planning, gestion financière (temps à passer, facturation...)

- Rédaction pièces écrites marché techniques et administratives.

- Suivi de chantier (Réunions de chantier, Compte rendus, Ordres de Services, Procès Verbaux...)





