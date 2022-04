Bonjour à tous,



j'ai 54 ans,durant ma carrière professionnelle j'ai travaillé pendant 7 ans chez GEANT CASINO,puis pendant 18 ans chez KIABI ou j'ai été Directeur de magasin/Directeur Régional ensuite pendant 4 ans dans une petite entreprise de distribution automatique (café/boissons fraiches/sandwiches/confiserie ou j'occupais la fonction de responsable d'exploitation.



Après 30 années passées dans la Distribution,j'ai eu envie de devenir indépendant et de transmettre mes compétences,mon savoir faire,mon savoir etre auprès de TPE/PME et COMMERCANTS INDEPENDANTS.



C'est pourquoi j'ai crée ce cabinet en Développement

Commercial/Formation/Recrutement.



Vous pouvez venir voir sur notre siteArray l'ensemble de mes prestations.



En 2006 Stéphane THIBAULT créateur de Tekof ouvre son cabinet en Bretagne à coté de Vannes.

Aujourd'hui pour faire face à son développement,je le rejoint en créant ma propre structure dans le Sud.

Nous travaillons en étroite collaboration et il y a fort à parier que dans quelques temps d'autres nous rejoindrons pour faire un maillage sur le territoire national.



Vous avez des besoins en terme de Développement Commercial,des besoins en formation pour vous ou votre personnel,des besoins en terme de recrutement

CONTACTEZ NOUS ET PARLONS EN.



Pour information dans la plupart des cas nos formations sont prises en charge par des OPCA.



Notre credo ECOUTE/DISPONIBILITE/PROXIMITE nous sommes là pour VOUS.



Bien Cordialement



Sylvain RENAUD



Mes compétences :

Coaching

Commerçant

Communiquant

Conseil

Création

DIF

Gestionnaire

Manageur

Merchandising

Mode

Recrutement

Stratégie

Textile

Textile Habillement

Vente