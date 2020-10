Manuel SCHULLER

Une carrière internationale chez de grands éditeurs de logiciel, tant côté développement que opérations; gestion de projet, actions technico-commerciales et développement d'activité.



Spécialiste DevOps, j'ai géré et développé les activités techniques en Europe (avant-vente, marketing technique, consulting) - principalement Londres, Paris et Rome - dans les domaines IT et logiciel, organisation, automatisation et standards de développement : CMM, ITIL, ISO, ...



Ceci nécessite une grande adaptabilité, la parfaite connaissance des technologies du marché et des produits, ainsi qu'une aisance relationnelle à tous les niveaux de discours.

Certifie ITIL.

Quadrilingue Français / Italien / Anglais / Espagnol.



Egalement sur http://www.linkedin.com/in/manuelschuller.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Conseil

Avant vente

ITIL

Développement commercial

Marketing

Configuration informatique

Business development

Informatique

Management