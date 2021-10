Manuel VIEIRA DE SOUSA

-Plus de 28 années d'expérience dans les achats grand import

-Maitrise des budgets et réussite des projets

-Innovations techniques et esprit de synthèse

-Expertise et optimisation des normes Européennes REACH et BSCI

-Management et organisation orienté sur le résultat

-Forte capacité de travail et visions positives a partager

-Savoir faire dans la logistique grand import et Douanes

-Relations avec les fournisseurs un atout pour réussir les partenariats



Mes compétences :

Confection et patronnages

Achats internationaux

Logistique globale

Normes Qualité

Textile technique

Matières premières

Organisation et Management

Negociation achats

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Navision

GPAO

Sage ERP X3