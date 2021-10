Manuelle COUCHOUD-MORA

Quand on parle de l'inclusion des personnes en situation de handicap,

on pense d'abord à l'accessibilité des bâtiments? Et rendre l'information accessible, on en parle ?

Chaque jour, de grandes quantités d'informations nous arrivent, souvent complexes.

Beaucoup de personnes sont en difficulté pour en comprendre la signification.

Cela les rend dépendants des autres pour conduire leur vie.

Construisons une société plus inclusive, où chacun peut comprendre l'information seul.



CE QUE JE FAIS

Accompagnement et formation en communication accessible

MISE en ACCESSIBILITE de l'INFORMATION par le facile à lire et à comprendre (FALC)

PARTICIPATION DES USAGERS aux améliorations

Formation et accompagnement des EQUIPES



Le crayon est mon ami , pour soutenir la réflexion par la représentation visuelle.



POUR QUI

Etablissements médico-sociaux (personnes handicapées, insertion sociale, personnes âgées)

Entreprises et collectivités émettant des informations vers des publics fragilisés



MA VALEUR AJOUTEE

Une expérience de 10 ans en entreprise et de 12 ans dans le secteur du HANDICAP

Un sens profond du respect des DROITS des personnes en difficulté de compréhension

Une grande clarté des informations produites



VOS BENEFICES

Des documents faciles à lire, clairs et parlants.

Une implication des bénéficiaires dans la mise en accessibilité de linformation

Une expression de chacun à sa manière dans un groupe

Une implication des équipes médico-sociales sur le plan damélioration



Au plaisir de vous écouter. Contactez moi au 06 62 31 65 26,

ou par mail à manuelle.couchoud@gmail.com



Manuelle