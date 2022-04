Directeur Général, Directeur Industriel, Directeur Usine

- Formation Ingénieur ENISE et 3ème cycle de Gestion et Finances ICG de l'IFG

- 25 ans d'expérience dans le domaine de la Menuiserie Industrielle

- Connaissances Bois, Pvc, Acier, Aluminium, Mixte Bois/Alu

- Achats Bois



Mes compétences :

Approvisionnement et achats

Direction d'usine

Management de transition

Direction générale

Menuiserie Industrielle