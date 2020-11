Actuellement chef de marche, je suis titulaire d'un DESS Instrumentation Industrielle et scientifique. Rapports humains, travail en équipe sont les moteurs.



D ouverture d esprit, j'ai une soif de découverte et me passionne pour ce que j entreprends.



En grand commerçant, je sais faire preuve de rigueur dans la gestion d un centre de profit.



Actuellement responsable de 4 à 7 personnes, la mise en place de nouveaux challenges m'enthousiasme.