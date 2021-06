Marc-André MOUNIER

Installé à La Roche Sur Yon en Vendée je suis actuellement éducateur sportif.



J'ai plus de 10ans d'expérience réussie dans le commercial B to B.

Curieux et hyperactif, jai eu de multiples emplois et pratiqué différents sports dont certains en compétition à bon niveau. Jai pu développer mon sens de lobservation, ma capacité dadaptation et ma résilience face aux obstacles.

La satisfaction et lhonnêteté sont des notions importantes à mes yeux.



Je suis de nature sensible et bienveillante.

Jaime construire sur du long terme des relations de confiance.

Débrouillard, jaime résoudre des problèmes techniques.

Pédagogue, japprécie de partager les connaissances.



Jai consacré une partie de ma vie à mener des projets associatifs à léchelle locale mais aussi nationale. Je suis passionné de plongée et de sports "nature". J'ai plus de 30 ans d'expérience associative dont plus de 25 ans à la FFESSM.



Ma devise commerciale : « Il faut bien soccuper de ses clients, sinon quelquun dautre le fera à notre place »



Mes compétences :

Sport - Plongée - Apnée

Biologie - Botanique - Mycologie

Contact aisé

Informatique

Création de site web - Montage photo - Montage vidéo

Photographie

Environnement marin

Publicité - communication

Secourisme - sauvetage aquatique

Encadrement - pédagogie

Animation de formations - Pédagogie de 2°

Communication

Négociation commerciale