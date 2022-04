Sylvain PASTEAU

EN RECHERCHE ACTIVE



Plus de 25 ans d’expérience professionnelle depuis les services techniques jusqu’aux directions de centre de profit dans des domaines variés du bâtiment, mais aussi le monde du soin à la personne, l'automatisme et la domotique m’ont permis d’appréhender l’ensemble des problématiques de l’entreprise qu’elle soit industrielle et tertiaire.



Autodidacte, autonome et avec une forte capacité d'adaptation dans tous les environnements, mon sens aigu du progrès permanent et de l'analyse organisationnelle me pousse toujours vers l'amélioration des systèmes de productivité.



Mes compétences :

Automatisme

Domotique

Management

Gestion

Bâtiment

Conseil

Technique

Organisation

Développement

Informatique

Comptabilité générale

Gestion de la production

JavaScript

HTML

CSS

Visual Basic for Applications

SAP

Gestion de projet

SQL

Contrôle de gestion