Marc-Antoine BÉCUE

Mon rôle est d'être l'interface entre les utilisateurs et les informaticiens : analyser les besoins, définir et contrôler les spécifications fonctionnelles, concevoir des bases de données et des tableaux de bord, former les utilisateurs et accompagner le changement

________________________________________________________________

- Analyse fonctionnelle : analyse de besoins, ateliers, modélisation, spécifications fonctionnelles et suivi de projet

- Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA), analyse fonctionnelle

- Animation de formations, animation, support, accompagner le changement

- Documentations techniques, supports pédagogiques

- Conception et exploitation de bases de données documentaires, commerciales ou marketing

- Conception de tableaux de bord, études économiques et commerciales

- Conception et animation de sites Internet



- Secteur privé, secteur public, organismes professionnels, édition, presse

_________________________________________________________________

Références :

- Ministère de la justice, Cour de cassation

- CCI France, Demos

- Assemblée Nationale, Larousse

- Le Monde Informatique, Décision Micro

- Centre National de l'économie Laitière (CNIEL), Confédération Fr. de l'Hôtellerie

- Crédit Lyonnais, Société Centrale de Banque (Société Générale)

- France Télécom, Cetelem, Cofreth, Citepa, SFIM (Instruments de mesure)

- Cité des Sciences, Espace Francophone, Ressources SI

_________________________________________________________________

Sciences Po (IEP Paris), Sciences Eco

marc-antoine.becue@laposte.net



Mes compétences :

Rédaction

Base de données

Statistiques

Spécifications fonctionnelles

CMS

HTML

AMOA SI

Microsoft Access

Microsoft Excel

Cahier des charges

Analyse fonctionnelle

CSS

Traitement de texte