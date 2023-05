Bois du nord est un importateur de bois brut scandinave. Russe et Brésil



Nos forces :

- les rouge imprègnes classé 4 ctb b+

- les decks ipe, cumaru et lambourdes

- bois d'ossature

- mélèzes de Sibérie tayga

- les charpentes blanc de suède



Nous commercialisons chez l'industriel et le négoce.



Tel rochefort 0546821770



Mes compétences :

Connaissance du bois