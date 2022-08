Diplômé de droit de l'environnement, depuis 5 ans dans un groupe privé intervenant dans les domaine de l'immobilier et de la construction durable, familier des sphères publiques, de l'international, je suis à l'écoute de tous nouveaux défis en développement B to B.

Mes domaines d'intérêt sont les EnR, l'Environnement, la construction durable.

Je parle couramment l'espagnol et l'anglais.





https://www.linkedin.com/in/marcantoine-muret/