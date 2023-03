Marc MURET (MARC-ANTOINE)

Marc Antoine Muret:

Diplômé de droit de l'environnement, depuis 5 ans dans un groupe privé intervenant dans les domaine de l'immobilier et de la construction durable.



Je suis familier des sphères publiques, de l'international, je suis à l'écoute de tous nouveaux défis en développement B to B.

Mes domaines d'intérêt sont les EnR, l'Environnement, la construction durable.



Je parle couramment l'espagnol et l'anglais.

J'étudie toutes propositions en priorité dans le sud de la France mais pas seulement.



Retrouvez moi sur les réseaux:



Sur LinkedIn Marc Antoine Muret

https://www.linkedin.com/in/marcantoine-muret/



Sur Google Site Marc Muret

https://sites.google.com/view/marc-muret/



Sur Twitter

https://twitter.com/Marc_Ant_Muret



Sur FaceBook

https://www.facebook.com/marc.muret/



Sur mes sites :

http://www.marc-antoine.muret.fr



http://www.marc-muret.fr