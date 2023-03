Étudiant COB en vue de l’obtention du D.O Ostéopathe.

Champs d’études : musculo-squelettique / crânien / viscéral / fascias / traumatologie sportive / posturologie / latéralité.

Longue expérience de délégué pharmaceutique chevronné.

Domaine de compétences larges de part mes expériences commerciales et mon passé de préparateur en pharmacie.

Haute capacité de travail, d'organisation et de réussite aux challenges.



Mes compétences :

Adaptabilité

Organisation