Marc BERNARD

Coach d'affaires et Executive Coach certifié, j'accompagne les hommes et les femmes clefs de l'entreprise à atteindre leurs objectifs, en développant leur leadership, leur capacité à trouver des solutions, à construire et mettre en place un plan d'actions, et à motiver leurs équipes dans la réalisation du plan.



Business Coach & Eexecutive Coach with successful track record of providing growth through entrepreneurial leadership and proven problem-solving abilities. Demonstrated skills in business development, strategic planning, finance management, and employee development. Experienced in hands-on situations, in multi-language and multi-culture environment.



Aujourd'hui je mets mon expérience au service des chefs d'entreprises, des hommes et femmes clefs de l'entreprise, pour trouver, ensemble, les bonnes solutions afin de maximiser les résultats de l'entreprise et le développement des équipes.



Today I share my experience with business leaders and/or key employees to find the right solution, together, to maximize business development through people growth.



Mes compétences :

Accompagnement

Chiffre d'affaires

Coaching

Coaching d'entreprise

Commercial

Communication

Développement commercial

Dirigeant

Formation

Formation management

Gestion d'équipe

Gestion du temps

Management

Motivation

Optimisation

Optimisation des processus

Vente