Marc BERNARD - CARTONNABLE

Mon parcours en quelques mots...



Après avoir intégré à 14 ans le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, j’ai entamé une carrière de danseur classique et contemporain. C’est dans ce cadre que j’ai travaillé à l’Opéra Royal de Wallonie (Belgique), au Ballet du Nord, au Ballet de Bonn (Allemagne) et à l’Opéra de Nice…



Cette passion pour la danse m’a également mené au Ballet National de Marseille , où j’ai eu la chance d’être dirigé par le chorégraphe Roland Petit. J’ai aussi eu l’occasion de voyager à travers le monde pour y donner de nombreuses représentations avec comme clef d’orgue une tournée aux Etats-Unis avec le Ballet de France.



Professeur de danse au Jeune Ballet Théâtre d’Antibes à 29 ans, puis créateur d’une revue de cabaret à Nice « Cabarocco », je me suis ensuite tourné vers d’autres voies. Il s’agissait, non pas de rompre avec la danse, mais d’en élargir l’horizon.

J’ai ainsi consacré plusieurs années à la création et à la représentation de performances de « danses picturales ». A la frontière entre danse et peinture, cet art pluriel invite à déconstruire la notion de scène pour la projeter sur la toile. Dans la veine de l’expérience d’Yves Klein qui enduisait de peinture les corps de ses modèles pour en faire des « pinceaux vivants », je transformais mon corps de danseur comme tel pour introduire le mouvement chorégraphié sur la toile. Ces performances ont été ensuite enrichies par le théâtre et « sculpture dans l’espace ».

C’est dans cette optique de dépassement des frontières entre les arts pour aboutir à un mélange artistique original que s’inscrivait ce projet. J’ai alors monté la compagnie « Multi-artis », conçue dès l’origine comme un lieu de rencontres et d’échanges d’artistes entre peinture, sculpture, chant, musique, théâtre, danse et tout art, quel qu’il soit.



Durant ces années, je n’ai eu de cesse de produire de nouvelles peintures et sculptures multi-matières que j’ai été invité à exposer dans plusieurs galeries. C’est à ces occasions que j’ai remporté différents prix artistiques.



Puis, la vie m'a amené à traverser des univers professionnels aux antipodes des arts, et à vivre des aventures humaines riches, en parallèle d'une pratique artistique plus confidentielle mais constante.



A l’âge de 44 ans, j’ai commencé à m’intéresser à la conception et à la fabrication de mobilier en carton, une nouvelle matière à explorer… et de changer de vie pour retrouver mes premières amours : la pratique des Arts...



Mes compétences :

Peinture