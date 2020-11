Marc BOISNARD

Passionné par le son, mélomane et expérimenté dans l'appréhension des difficultés techniques, j'ai réalisé un virage à 180° en quittant le monde de l'industrie pour me consacrer à un instrument extraordinaire et très technique : le PIANO.



A l'instar d'autres instruments de musique, le piano génère quantité d'harmoniques qui lui donnent son caractère propre au timbre complexe et harmonieux ; de plus, tant son développement à grande échelle (une famille sur 10 possède un piano), que sa tessiture complète et la possibilité de jouer plusieurs notes en même temps fait de cet "organe" un instrument à part : c'est en quelque sorte un mini-orchestre à la maison.



« Dans l'espace de sept octaves, [le piano] embrasse l'étendue d'un orchestre ; et les dix doigts d'un seul homme suffisent à rendre les harmonies produites par le concours de cent instruments concertants... » Franz Liszt



Plus on l'étudie, et plus on constate l'étendue de ses capacités et la difficulté pour bien le maîtriser : c'est une école d'humilité... en plus de permettre, en particulier chez les enfants, un développement du cerveau à travers une stimulation complexe : déchiffrage rapide de nombreuses notes sur deux portées avec traduction des commandes des doigts, tout en maîtrisant le tempo, la vélocité, la sensibilité, l'intensité, l'équilibre sonore des deux mains... ; qualités en tout ou partie innées et jugées indispensables par les plus grands pianistes.