Marc CAMBOUNET

Notre priorité votre visibilité!



Agence de communication digitale, Hob France Services propose ses services depuis 2013 au près d'une clientèle nationale essentiellement composée de professionnels et de collectivités territoriales.







HOB France est l'éditeur de sites internet :



http://www.communique-de-presse.com : leader de la diffusion de communiques par internet. Service très prisé des webmasters et entreprises de referencement. Il permet d'inserer à vie des backlink de qualité vers votre site. Une manière simple de toucher en quelques clics des centaines de journalistes.



https://www.assistance-wp.com : Numéro un Français de l'offre de services autour du cms Wordpress



https://www.meilleur-referencement.fr : Blog d'informations





http://www.expressions-francaises.fr : Annuaire des expressions Françaises existantes ou à inventer



http://www.recrutement-internet.com : Site de diffusion gratuite d'annonces d'offres d'emplois, et de diffusion de CV.



http://www.formation-open-source.com : Offres de formation pour les logiciels open sources intégrés par nos équipes







Pole édition de logiciel :



Édition et commercialisation du logiciel achat d'or, leader sur ce marché très spécifique de l'informatisation du point d'achat et vente d'or : http://www.livre-de-police.com





Parmi nos derniers clients :



http://www.avocatparis.org

https://www.ville-royan.fr

http://www.f3c-cfdt.fr