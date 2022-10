Marc CARDIM

Jai le souhait à ce jour de retrouver une activité plus liée à mes compétences et appétences et dintégrer une structure organisationnelle dans le 44, La Baule, Pornichet ou Alentours.

Fort dune expérience significative dans la mise en place dévénements et aussi en tant que chef de projets variés, je désire reprendre une activité événementielle et intégrer une équipe dans laquelle je saurais évoluer aisément et vous apporter mes acquis afin de contribuer au bon fonctionnement et mise en place dévénement riches et variés, salons grand Public, Professionnels, congrès, musicaux, techniques ou au développement des projets, et ce, sur du long therme.

Je suis méthodique et raisonné, de nature concentrée et joviale, jai aussi la capacité de piloter une équipe grâce à mon sens pédagogique.

Mon expérience dans différents domaines :

Maitrise budgétaire, reporting, bilan financier, débriefing

Coordination technique et logistique

Gestion des prestataires

Réalisation de fiches technique et autres documents

Aisance en flux tendu, gestion des imprévus

Bon relationnel



Aussi lanticipation est une de mes qualités, permettant ainsi, une meilleure communication au sein des équipes et un suivi plus fonctionnel.

Je pourrais vous en dire plus sur ma personnalité et mes acquis lors dun prochain entretien



Mes compétences :

Evénementiel

Logistique

Salon