Philippe GABAI

Après 15 ans d'expérience en tant que Directeur informatique, j'ai repris 2 magasins ENCRE SERVICE, en franchise, dans le 93.



ENCRE SERVICE recharge vos cartouches jet d'encre et laser et vous permet de faire jusqu'à 70% d'économie et vous faites un geste pour la planète.



Comment ? Vous apportez vos cartouches vides et elles sont remplies sur place ou bien échangées contre des cartouches déjà remplies. C'est un concept écologique et surtout très économique.



Un souci avec votre imprimante ? Pas de panique, Encre Service assure l'entretien et le nettoyage de vos imprimantes grâce à son service de qualité .



Découvrez aussi sur place des ramettes de papier, du papier photo, et un service d'impression N&B,



Pour les professionnels, ENCRE SERVICE propose un service de collecte et de livraison gratuit de vos cartouches, en fonction des besoins de chacun.



ENCRE SERVICE vous accueille dans le 93 aux adresses suivantes :



- 45 avenue Outrebon, à Villemomble. (proche gare RER Le Raincy/Villemomble)

Tel : 01 48 12 87 88 . Email villemomble@encreservice.com



- 3 place Jeanne d’Arc, à Noisy le Sec (Proche Mairie de Noisy le Sec)

Tel : 01 48 40 37 14 . Email noisylesec@encreservice.com



