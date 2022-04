Juliette MYLONAS

Convaincue que le Terrain et les Hommes sont la force première de l'industriel, je me suis tout naturellement tournée vers le Marketing.



Après avoir été diplômée en Littérature Moderne, j'ai évolué au sein de différentes agences de communication (Politique puis Publicité) pour intégrer tout naturellement le Marketing Opérationnel



Mon poste aujourd'hui consiste à être l’interlocutrice privilégiée du client et ainsi gérer la relation commerciale, faire évoluer mes prestations pour lui, analyser mes résultats et les communiquer. Pour cela, je m'appuie sur une équipe interne et terrain solide que je recrute, forme et manage.

Garante de mon budget et de ma marge, je suis responsable de mes L&P



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Management

Merchandising

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Gestion budgétaire