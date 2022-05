Philippe GABET

Mon savoir-faire s'oriente autour de trois axes majeurs.

La gestion des hommes, la conception et l’atteinte des objectifs économiques ainsi que le suivi et contrôle de la mise en place de la politique commerciale nationale.



Fort d’une expérience de plus de 12 ans dans la distribution, j'ai pu à travers les diverses missions qui m’on été confiées, confirmer mon management, atteindre une expertise métier et surtout affirmer une culture du résultat.



Motivé, je m'implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs ambitieux. Comme vous pouvez le constater à travers mon CV, mon parcours dans mon entreprise actuelle est représentatif de mon investissement personnel. Pour moi, faire partie d'une entreprise signifie beaucoup, j’y mets toute ma force de travail.



Homme de terrain passionné par le commerce et le service client, je souhaite continuer à évoluer dans ce secteur d'activité, et l’idée d’amener ma plus-value à une nouvelle équipe me procures déjà un grand plaisir.



Mes compétences :

Culture

Culture du résultat

Facilité d'adaptation

Relationnel

sens du relationnel