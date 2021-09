Marc CERIO

Ma formation commerciale et Marketing à l'ESSEC, associée à des fonctions de Manager commercial, de créateur d'entreprises notamment une Marketplace, m'ont permis d'atteindre une maturité certaine en terme de gestion des affaires.

Une aisance d'adaptation dans différents secteurs d'activités tels que la bureautique, l'externalisation des services en gestion documentaire, l'internet ou l'information financière renforcent mes connaissances globales sur l'environnement de mes clients.

De même, des expériences variées en PME, ETI et grande structure, m'ont permis de comprendre les process et circuits décisionnels de chacune d'entre elles.

Je conserve une grande motivation à toujours apprendre et à me surpasser même dans des secteurs nouveaux tels que l'Internet au travers du lancement d'une Marketplace ou depuis plus de 2 ans à la Direction Grands comptes dans l'information financière.

Ambition, Professionnalisme, Leadership, Savoir-être et bienveillance me caractérisent afin de relever sans cesse de nouveaux projets professionnels et réussir dans l'atteinte des objectifs.



MA PROPOSITION DE VALEUR

Apporter une stratégie commerciale auprès de PME ou de sociétés de taille intermédiaire à forte capacité d'innovation, encadrer et dynamiser l'équipe de vente.



MON ENGAGEMENT

Je m'engage à l'excellence opérationnelle et à la maîtrise de lexécution des objectifs fixés afin d'apporter ma contribution à une croissance attendue.



MES ATOUTS

Une capacité à élaborer et communiquer une vision commerciale pertinente, et un esprit décisionnel. Un goût prononcé pour l'organisation, la gestion et la motivation de l'équipe de vente grâce à un réel savoir-être, une intelligence émotionnelle, le tout permettant d'insuffler une énergie via un management constructif.