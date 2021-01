Marc DESAIZE

Durant mes trois années en alternance (DUT Génie Industriel Maintenance et Licence Mécatronique), j'ai particulièrement aimé les domaines suivants :



- la Robotique

- l'automatisme

- la programmation

- la vision

- la CAO



J'ai eu la chance de faire mes trois années d'apprentissage dans le service de maintenance de l'Entreprise SANDEN qui est spécialisée dans la fabrication de compresseurs de climatisation pour l'automobile.







Mes compétences :

Robotique

Catia

Bureautique

Delmia

Vision par ordinateur

Automatismes industriels

GMAO/Maintenance

Mécatronique

Mécanique générale

Maintenance industrielle

Habilitation electrique

CACES chariots élévateurs 3 et 5

CACES R 386 NACELLE

Permis de conduire b et eb

Siemens

Proface ihm

BR automatisme

mitsubitshi automatisme

Hydraulique

ponctuel