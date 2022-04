Marc-Elian BOURDAIS

Suite à l'obtention d'un Baccalauréat Professionnel des Systèmes Electroniques et Numériques en juin 2014, j''ai choisi de poursuivre mes études en m'orientant vers un BTS S.I.O .



Je viens d'effectuer une première année au Lycée St John Perse de Pau, mais cette voie classique n'a pas été très concluante, il me manquait l'apprentissage en entreprise. Je souhaitais avoir plus de contact avec le monde du travail d'où ce désir de recommencer cette formation mais en alternance pour être au plus près de l'entreprise (cette décision est confortée par le plaisir et la motivation ressentis lors de mes différents stages accomplis durant mes études : être utile, mise en situation concrète...).





Mes compétences :

Microsoft Visio

Cisco Switches/Routers

Virtual Box