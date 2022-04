Marc-Emmanuel FRANQUES

Curieux de nature, enthousiaste , j'ai développé mon expertise de professionnel de l'intérim et du recrutement en valorisant les talents de chacun au service d'une réussite collective.



De formation juridique, je privilégie la perspective de nouveaux acquis avec un engagement fort dans les domaines divers: défense du droit d'asile, intérim, assistance technique mais aussi des activités sportives continues depuis mon adolescence.



Aussi, j'ai cherché à enrichir mon expérience de l'action pro active B TO B et de l'accompagnement des individus, par une formation de coach professionnel certifié.



Une éthique humaniste responsable, garante d'autonomie et de résultats durables.



Le spectre de mon intervention recouvre :



L'ingénierie Commerciale : Management des équipes, Stratégie et Pilotage d'entreprise ou de centre de profits.



Les solutions RH destinées aux entreprises : Intérim. Assistance Technique. Portage Salarial. Recrutement.



Coaching : individuel ou collectif.



Les bassins économiques travaillés depuis 1996 :



Languedoc Roussillon , Midi Pyrénées, Aquitaine : Montpellier, Toulouse, Bordeaux ainsi que les villes avoisinantes.



Mon horizon :



Partager, transmettre mon énergie et mon expertise au profit d'un projet complet et ambitieux.



Mes compétences :

Expertise

Recrutement

Management

Conseil aux entreprises

Conseil RH

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Adaptabilité

Proactivité

Développement commercial

Prospection commerciale

budgets